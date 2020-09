Der Student aus Irgendwo

Leichtathletik Wo immer er will, aber nicht da, wo er wollte: Der Aalener Christoph Wallner muss trotz des Stipendiums einer US-Uni in Europa bleiben – und studiert im ersten Semester komplett online.

Christoph Wallner ist noch nie mit seinen Mitstudenten zusammengesessen, seine Professoren kennt er nur vom Bildschirm. Sein Studienort? Wo immer er will, aber nicht da, wo er wollte. Der Aalener Top-Leichtathlet hat Anfang September sein Studium an einer US-amerikanischen Uni begonnen – von Europa aus.

Wer einen Studienplatz an der „Loyola Marymount University“ in Los Angeles hat, kann normalerweise in weniger als einer halben Stunde zu Fuß ans Meer gehen: zum pazifischen Ozean. Die Distanz zwischen Christoph Wallner und seiner neuen Universität ist viel größer: mehr als 10 000 Kilometer. Weil sein Masterstudium in diesem