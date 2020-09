Auf die Pedale, fertig, los!

Aalen. Der Startschuss für die kreisweite Aktion „Stadtradeln“ ist vor dem Landratsamt gefallen. Seit Montag läuft die Aktion, an der sich der Ostalbkreis sowie die Städte Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Oberkochen sowie Bartholomä, Mutlangen, Spraitbach und Waldstetten beteiligen. Insgesamt machen über 670 Radlerinnen und Radler in über 130 Teams mit. Von der Landkreisverwaltung sind 28 Beschäftigte in mehreren Teams am Start.

Ziel der Aktion rund um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal