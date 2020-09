Aalen-Wasseralfingen. Der neue Sonderschulrektor am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Schloss-Schule in Wasseralfingen ist Andreas Neidlinger. Zum 1. September hat er die Nachfolge von Helga Otto angetreten, die in den Ruhestand gegangen ist.

Nach dem Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der PH Schwäbisch Gmünd durchlief Andreas Neidlinger den Vorbereitungsdienst in Ulm und das Seminar zur Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Laupheim. Nach seiner ersten Dienststelle in Herbrechtingen wurde er Lehrer an der Arthur-Hartmann-Schule in Heidenheim und absolvierte berufsbegleitend das Aufbaustudium der Sonderpädagogik