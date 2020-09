So lassen sich Ellwanger Paare trauen

Heiraten Corona hat die Hochzeitsplanung vieler Paare durcheinandergeworfen. Welche Möglichkeiten der Eheschließung es in und um Ellwangen gibt und ob trotz allem Trauungen gefeiert werden.

Ellwangen

Ein enormer Planungsaufwand, Einladungen an etliche Gäste versenden, dazu der Druck, dass es tatsächlich der schönste Tag des Lebens wird – und dann kommt eine Pandemie. Paare, die sich das Ja-Wort geben wollen, haben es in diesen Zeiten besonders schwer. Welche Möglichkeiten haben Braut, Bräutigam und die Hochzeitsgesellschaft in Ellwangen? Und wie entscheidet sich der Großteil von ihnen – durchziehen oder verschieben?

Unterschiedliche Bedingungen

Je nachdem, ob sich Paare im Standesamt oder kirchlich trauen lassen, gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen. So bietet das Ellwanger Standesamt einige Möglichkeiten,