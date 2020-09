Armin und die Essenz des Lebens

Neresheim-Schweindorf

Seine Familie und die Liebe zum Härtsfeld“ nennt Armin Hochstatter als zentrale Punkte in seinem Leben. Aufgewachsen ist er in Ohmenheim. Doch nach der Ausbildung bei Leitz in Oberkochen ging es erst mal raus in die weite Welt. Nach Indien und China. Dort hat er die Produktion und Schärfdienste für Werkzeuge aufgebaut und war in jungen Jahren schon Fertigungsleiter. „Es war für mich beruflich und privat, eine prägende Erfahrung“, erzählt er aus dieser für ihn „sehr guten“ Zeit.

Wieder zurück machte er 2001 bis 2003 die Weiterbildung zum Maschinenbautechniker und ist jetzt seit 2005 Lehrer