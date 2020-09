Dreitäler-Tour im Nachbarland Bayern

Sommerserie Motorradtouren (6) Zum Abschluss der Serie die zweitlängste Strecke. Was dem Reporter auf dem Weg ins Altmühltal und von dort ins Donautal und zurück so alles begegnet.

Aalen

Es fängt an zu regnen ausgerechnet in dem Moment, als der Reporter losfahren will. Es ist 9.30 Uhr an einem Donnerstag. Das Motorrad steht abfahrbereit in der Garage. Anstatt loszutuckern, guckt er jetzt erst mal Regenradar. In einer halben Stunde etwa müsste es vorbei sein, schätzt er aufgrund der Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit der Regenwolken. Als es um 10 Uhr nur noch tröpfelt, sitzt er dann auf.

Nasse Straße macht ihn nervös. Er weiß, das müsste nicht sein, und er hat ein YouTube-Video gesehen, auf dem Motorradfahrer auf nassem Asphalt den schwierigsten Slalomkurs absolvieren. Außerdem