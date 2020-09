Lob und Dank für 24 erfolgreiche Jahre

Landrat Klaus Pavel wird in Aalens Stadthalle aus seinem Amt verabschiedet. Innenminister Thomas Strobl und Regierungspräsident Wolfgang Reimer sind die prominentesten Laudatoren.

Aalen

Kaum zu glauben, wie viel Lob ein Mensch doch aushält. Landrat Klaus Pavel weiß nun ein Lied davon zu singen. Bei seiner Verabschiedung in Aalens Stadthalle am Mittwochabend prasselten Dank und Anerkennung nur so auf ihn ein. 24 Jahre hat er den Landkreis mit Fleiß, Ideenreichtum und Tatkraft gestaltet. Dafür zollten ihm Weggefährten gerne Respekt.

Uschi Barth hatte vor 24 Jahren ein glückliches Händchen gehabt, als sie den Namen Klaus Pavel aus der Lostrommel zog und so die Landratswahl entschied. Auf Anfrage Lottoscheine ausfüllen, will sie aber nicht. „Einen Teddy, mehr habe ich im Leben