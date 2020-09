Mit der Kraft der Gedanken zum Erfolg kommen

Aalen. Frank Fuhrmann begrüßt sein Publikum zwei Mal. „Nur 70 und keine 300“, sagt er ein bisschen enttäuscht mit Blick auf die Zuhörer, die coronagerecht an Einzeltischen sitzen. Dann enthusiastisch: „Das erste Mal seit sechs Monaten wieder Menschen vor mir!“

Eine Situation – zwei Sichtweisen, damit umzugehen. Das ist auch Inhalt des Vortrags „Mental Evolution“ in der Aula der Hochschule Aalen, der zu einer „wachstumsorientierten Denkweise“ anregen will. Der Aalener Frank Fuhrmann ist Motivationstrainer und Autor, er hält Vorträge, gibt Workshops in Firmen und coacht Sportler.

Sportlich