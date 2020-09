Der schnellste Mann der Ostalb

Am 13. Juli 1958 lief der Sprinter Heinz Krieger (TG Gmünd) in Wangen die 100 Meter in 10,5 Sekunden. Bis heute ist das Rekord im Leichtathletik-Kreis Ostalb. Kurz vor seinem 82. Geburtstag ist der schnelle Mann nun am 24. August nach langer Krankheit verstorben. Der legendäre Trainer Walter „Fiff“ Feifel hatte den talentierten Jungen aus der Rinderbachergasse in die damalige Turngemeinde Gmünd, zu mehreren württembergischen Meistertiteln und sogar zur deutschen Vizejuniorenmeisterschaft geführt. Auch seine Bestleistungen über 200 Meter (21,4 Sekunden) oder im Weitsprung (7,24 m), wohlgemerkt auf den damals üblichen Aschenbahnen