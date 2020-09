Orchesterprobe in Pandemiezeiten

Lauchheim

Melodien von Dvorák, Haydn und Respighi klingen aus den Sälen auf Schloss Kapfenburg. Dort proben die Mitglieder der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) für die bevorstehenden Konzerte. Die ersten seit der Pandemie. „Normalerweise spielen wir immer mit dem kompletten Orchester und nicht in Ensembles“, sagt der Orchestermanager der Streicher, Bernhard Schwarz. Das ist in diesem Jahr aber anders, denn durch die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln kann die JPO nicht in Vollbesetzung, sondern nur in kammermusikalischer Besetzung auftreten.

„Ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt Kammermusik