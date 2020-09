Ein neuer Parkplatz fürs Häselbachstadion

Eröffnung Warum es höchste Zeit war für die 38 Stellplätze in Unterkochen.

Aalen-Unterkochen. Einen Parkplatz mit 38 Stellplätzen hat der FV 08 Unterkochen zusammen mit der Stadt Aalen am Häselbachstadion bauen lassen. Damit soll die Parksituation an Trainingsabenden und an Spieltagen der Fußballer rund um das Stadion entschärft werden. Jetzt wurde er offiziell eröffnet.

Bernd Mauß, Vorstandsmitglied beim FVU, blickte auf die rund 20-jährige Vorgeschichte zurück. Seit Langem war die Parksituation an Trainingsabenden und besonders bei Fußballspielen ein Ärgernis, besonders für die Bewohner der Glashütte. Bei diesen Gelegenheiten war die Straße zur Glashütte immer einspurig zugeparkt, für den Verkehr war