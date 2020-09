Jubelfeier für St. Augustinus

Kirche Das Gotteshaus im Aalener Süden wurde vor 50 Jahren geweiht. Was die Katholiken für das Jubiläum am Sonntag, 20. September planen.

Aalen

Ein halbes Jahrhundert ist sie alt, die St. Augustinuskirche. Für ein Gotteshaus nicht unbedingt ein Alter. Doch die Geschichte des Gebäudes ist eine besondere. An die erinnert wird am Sonntag, 20. September, um 10 Uhr in einem Festgottesdienst im Freien. Und danach mit einer kleinen Feier – coronabedingt ebenfalls im Freien.

„Mitmachkirche“, das steht auf dem Eingangsportal der St. Augustinuskirche. Dass aus dem Gotteshaus, das viele Jahre geschlossen war, heute wieder ein beliebter Treffpunkt für die Menschen aus der Triumphstadt und dem Zochental geworden ist, dazu haben zwei Personen wesentlich beigetragen: Pfarrer