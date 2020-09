Dietmar Wiest folgt auf Ludwig Kurz als Vorsitzender

Ellwangen-Röhlingen. Ludwig Kurz hat das Amt des Vorsitzenden beim Musikverein Röhlingen abgegeben. Sein Nachfolger ist Dietmar Wiest. „13 Jahre als Vorsitzender waren eine schöne und prägende Zeit in meinem Leben“, sagte Ludwig Kurz. Er erinnerte an die Teilnahmen am Bundesmusikfest 2007 in Würzburg und 2013 in Chemnitz, an die Ausrichtung des Kreismusikfests 2010 und, nach 29 Jahren im Dorfhaus, den Einzug 2018 ins neue Musikerheim in der Schule. „Ich kann mit zwei lachenden Augen in die zweite Reihe zurücktreten, ein neues motiviertes Team steht in den Startlöchern, was in heutiger Zeit ein Glücksfall ist“,