Wie der Kulturbahnhof erreichbar ist

Aalen

Am ersten Wochenende im Oktober ist es soweit: Der Kulturbahnhof (Kubaa) wird eröffnet. Theater, Musikschule, Kino am Kocher, Ballettschule und drei Orchester leben dann unter einem Dach. In mehreren Sälen sind Veranstaltungen möglich. Fast nur Lob ist in der Öffentlichkeit über das Konzept zu hören. Nicht ganz so viel Einigkeit herrscht in der Diskussion darum, wie gut der Kubaa zu erreichen ist. Noch trennt die Bahnlinie das Stadtoval von der Stadtmitte. Ein Steg als Verbindung ist beschlossen. Eine erste Ausschreibung brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Eine neue soll folgen. 552 Parkplätze stehen