Am Kalvarienberg wachsen die Kräne in den Himmel

Lauchheim. Kieslaster und Betonmischer reihen sich aneinander. Kräne wachsen in den Himmel, Bagger graben sich ins Erdreich. Daneben treffen sich Bauherren und Planer zur Lagebesprechung. Ein Schauspiel, das täglich an Dimensionen zunimmt. In Lauchheims neuem Wohnbaugebiet „Kalvarienberg“ geht es rund.

Kein Wunder bei den vielen willigen Häuslesbauern, die sich in der Stadt unter der Kapfenburg niederlassen möchten. Genug her gibt das rund sieben Hektar große Areal für’s Erste jedenfalls. 48 Einfamilien- und Doppelhäuser sowie acht Mehrfamilien- und acht Reihenhäuser können dort gebaut werden.

Ein zweiter Bauabschnitt