Schulstart: Was die Polizei überprüft

Verkehr Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Wie sich die Polizei für die Sicherheit der Schüler engagiert.

Aalen. Nach den Sommerferien beginnt in Baden-Württemberg am Montag wieder die Schule. Wie jedes Jahr birgt diese Zeit ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für alle Verkehrsteilnehmer, warnt die Polizei. Besonders die jüngeren Schüler müssten erst wieder ein Gespür für den Straßenverkehr entwickeln. Auch Autofahrer werden durch den regen Fußgängerverkehr vor Herausforderungen gestellt. Hinzu kommt in diesem Jahr: Aufgrund des Schulabbruchs durch die Corona-Pandemie waren die Schüler länger nicht auf Schulwegen unterwegs und müssen deshalb erst wieder Routine im Straßenverkehr entwickeln.

Im Jahr 2019 hat das Polizeipräsidium Aalen einen