Ein besonderer Schornstein für Palm

Wirtschaft Wie es auf der Baustelle der Papierfabrik in Neukochen vorangeht, warum der neue Schornstein eine Weltneuheit ist und was mit dem alten Schornstein geschieht.

Aalen-Neukochen

In den letzten Wochen wurde der Schornstein der neuen Papierfabrik von Palm in Neukochen errichtet. Ein Raupenkran mit einer Traglast von 500 Tonnen und einem 100 Meter langen Ausleger hat den Schornstein vor Ort zusammengesetzt. Das schreibt die Firma Palm in einer Pressemitteilung. Mit der Firma Siegle aus Schwäbisch Gmünd, die den Schornstein geliefert hat, erhielt ein weiterer lokaler Lieferant einen Großauftrag für den Bau der neuen Papierfabrik.

Die einzelnen Teile mit einer Höhe von jeweils 4,50 Metern und einem Durchmesser von 6,20 Metern wurden mit Schwertransporten nachts auf die Baustelle von