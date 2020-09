Essingens DRK-Ortsverband kocht vor Glück!

Hilfsorganisation Drei Feldküchen, so viel wie kein Ostalb-Ortsverband, pflegen und hegen die DRKler.

Essingen. Schon vom Namen her steht Essingen ja für gutes Essen aus der Feldküche. Dort stehen jetzt drei mobile Koch-Oldies mit einem Gesamtgewicht von mehr als drei Tonnen im Farrenstall am DRK-Heim. „Wir sind damit der Ortsverein auf der Ostalb mit den meisten Feldküchen“, freut sich Feldkoch Florian Lächele.

Mit seinen Kollegen René Burmeister und Damian Imöhl hatte er 2017 und 2018 die Feldkochausbildung in der DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler absolviert. So wurde die Feldkocheinheit wiederbelebt.

Die älteste Feldküche der Essinger ist bereits seit den 1960er-Jahren in DRK-Besitz. Nun wurde auch noch die alte „Kombüse“