Start frei fürs Lummerland

Aalen

Eine Kita wird eröffnet – so ganz ohne Kinder und ohne Kinderlieder? Unmöglich? Nein. Die DRK-Kita „Lummerland“ auf dem Aalener Stadtoval ist an diesem Freitag ihrer Bestimmung übergeben worden. Wegen Corona stehen statt der Kinder Reden im Mittelpunkt. Und dazu sorgt das Städtische Orchester unter der Leitung von Bernd Brunk in direkter Nachbarschaft vor dem Kulturbahnhof mit heiteren Melodien für einen stimmungsvollen Auftakt.

Apropos Auftakt. In der Ära von OB Ulrich Pfeifle war es gute Tradition immer am Freitag vor dem Stadtfestwochenende ein Vorhaben einzuweihen. „Weshalb wir ganz bewusst diesen Termin