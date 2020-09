Rosenberg und Hüttlingen holen sich ersten Punkt

In der Fußball-Kreisliga A II rückte das Feld enger zusammen. Schrezheim und Tannhausen spielten nicht, die darauffolgenden Vereine verloren und Westhausen kam in Rosenberg nicht über ein 0:0 hinaus, das sich ebenso wie Hüttlingen den ersten Punkt holte.

Wört – Kerkingen 0:3 (0:2) In den ersten 15 Minuten war die Partie ausgeglichen, bis die Gäste mit 0:1 in Führung gingen und immer mehr das Spiel kontrollierten. In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel. Am Ende gewann Kerkingen verdient 0:3. Tore: 0:1 J. Graf (16.), 0:2 n. Geiß (37.), 0:3 Uhl (50.) Res: 0:5 (0:3)

Eigenzell-Ellenberg – Dorfmerkingen II 1:2 (0:1) Die