Was Tanja Drechsel als Müllpatin in Essingen erlebt

Essingen. Tanja Drechsel aus Essingen engagiert sich als Müllpatin. In Zusammenarbeit mit der GOA sammelt sie ehrenamtlich auf, was andere achtlos weggeworfen haben. Aufmerksam wurde die 34-Jährige Lehrerin auf die Kampagne durch ein Banner an einer Brücke über der B29 auf dem Weg zur Arbeit, schreibt die GOA in einer Pressemitteilung.

„Ich bin mit den Flurputzeten aufgewachsen“, sagt die zweifache Mutter. In den letzten Jahren sei sie über verschiedene Artikel und auch beim Vorbereiten des Unterrichts für ihre Schüler immer wieder auf erschreckende Bilder von Plastikmüll im Meer oder Ähnliches gestoßen und habe deshalb