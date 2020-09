Als Pfarrer immer Seelsorger

Aalen-Hofen

Auf 70 Jahre Tätigkeit als Priester kann in diesen Tagen Pfarrer Gebhard Lutz zurückblicken. In der St. Georgskirche Hofen wurde daher „ein besonderer Gottesdienst in besonderen Zeiten gefeiert“, wie Pfarrer Harald Golla in seiner Begrüßung der Gäste sagte.

Auf Wunsch von Lutz war es „kein Gottesdienst, sondern ein Dankgottesdienst“, wie Golla ergänzte. Der Jubilar selbst wollte, wie Golla fortfuhr, vor allem danken. Dafür, dass er so lange lebe und vor allem, dass es ihm so lange möglich war, seine Berufung zu leben. Dafür hatte er sich auch nur Dank- und Loblieder für den Gottesdienst ausgesucht.