Kerzen und Gebete für Moria

Schwäbisch Gmünd. Rund 40 Teilnehmer kamen am Samstagabend mit Kerzen zum Boot am Gmünder Josefsbach. Sie zeigten sich solidarisch mit den über 12 000 Flüchtlingen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria. „Wir wollen ein Zeichen für die Seenotrettung und die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria setzen“, so der Vorsitzende des Arbeitskreises (AK) Asyl, Helmut Zehender. Denn die Zustände dort seien schrecklich. „Gerade jetzt sind die Geflüchteten noch in viel größerer Not. Die Regierung versagt hier. Wir fordern die Landesregierung zur Aufnahme der Flüchtlinge auf“, so Zehender. Feuer zerstörten große Teile