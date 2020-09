Wie Pater Leitgöb empfangen wird

Investitur Pater Dr. Martin Leitgöb ist am Sonntag auf dem Schönenberg als neuer Pfarrer eingesetzt worden. Was dem 48-jährigen Theologen wichtig ist. Von Achim Klemm

Ellwangen

Pater Dr. Martin Leitgöb ist der neue Pfarrer der Kirchengemeinde Schönenberg. Mit einem feierlichen Festgottesdienst wurde er am Sonntag in der Wallfahrtskirche in sein Amt eingeführt. Leitgöb löst Pater Jens Bartsch ab, der ein Jahr lang übergangsweise als Pfarradministrator in der Ellwanger Pfarrei wirkte. Wegen der Corona-Pandemie konnte nur eine begrenzte Zahl an Gläubigen an der Festzeremonie teilnehmen.

Schon am Sonntagvormittag fand ein gut besuchter Familiengottesdienst am Bergaltar statt, der vom Schönenberger Kirchenchor und dem Musikverein Rattstadt musikalisch umrahmt wurde. Die Investiturfeier gestalteten der stellvertretende