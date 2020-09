Arbeitslosigkeit: Raum Bopfingen erwischt es besonders

Arbeitsmarkt Rund um Bopfingen ist die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres am stärksten gestiegen. Ein hoher Anteil an gering Qualifizierten könnte eine Ursache sein.

Bopfingen

Coronakrise und Strukturwandel lassen die Arbeitslosigkeit in ganz Ostwürttemberg steigen. Prozentual am stärksten betroffen aber ist der Raum Bopfingen. Hier nahm die Arbeitslosigkeit im Laufe eines Jahres um fast 50 Prozent zu.

Die Agentur-Geschäftsstelle Osten der Ostalb betreut die Arbeitslosen mit Wohnsitz in Bopfingen, Lauchheim, Unterschneidheim, Kirchheim und Riesbürg. Zwar sind es in absoluten Zahlen nur rund 200 Arbeitslose mehr. Der einwohnerstärkere Nachbarbezirk Ellwangen verzeichnete jedoch im gleich Zeitraum nur einen Anstieg von 431 auf 557 Arbeitslose, also um 126.

Die Agentur für Arbeit hat keine einfache Erklärung