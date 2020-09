GOA installiert Unterflurbehälter

Heubach. Jetzt sind sie Geschichte, die Unterflurbehälter für Altglas- und Dosen in der Böbinger Straße Ecke Beiswanger Straße in Heubach. Dort wird jetzt ein Standplatz für einen Unterflurcontainer errichtet. Das teilt die GOA in einer Presseerklärung mit. Der bisherige Containerstandplatz für Altglas und Dosen werde im Zuge der erforderlichen Baumaßnahmen vorübergehend aufgelöst. Die Container in dieser Woche abgezogen.

Nach Abschluss der Bauphase finden die Bürgerinnen und Bürger an diesem Standort moderne Unterflurcontainer, schreibt die GOA weiter. „Hier können Altglas und Dosen bequem über Einwurfsäulen der Verwertung