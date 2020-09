TSV Trochtelfingen will aktiven Fußball einstellen

Bopfingen-Trochtelfingen. Traurige Nachricht vom TSV Trochtelfingen. Auf der jüngsten Hauptversammlung hat die Vorstandschaft verkündet, sie sehe keine andere Möglichkeit, als sich nach dieser Saison aus dem aktiven Fußball zurückzuziehen. Der TSV habe fast keine aktiven Spieler mehr. Der TSV spielt in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Kirchheim/Dirgenheim in der Bezirksliga. Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt. Danach ist vorerst Schluss für eine erste Mannschaft. Jugendfußball soll es beim TSV Trochtelfingen aber weiterhin geben.

Förderverein auf Kurs

Eingangs hielt der inzwischen 20 Jahre alte TSV-Förderverein seine Hauptversammlung.