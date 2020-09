Pizzeria Calabria auf Platz eins

Böbingen/Gmünd/Heubach. Die Schlemmerblock-Award-Gewinner 2020 stehen fest: In diesem Jahr ist die Pizzeria La Calabria in Böbingen Sieger. Dies teilte die Schlemmerblock Marketing GmbH in einem Schreiben mit. Auch das China Restaurant Hong Kong und die Gaststätte Hirschmühle dürfen sich demnach über eine Urkunde freuen – sie belegen Platz zwei und drei im Ranking.

„Seit 2010 werden die besten Teilnehmer im Gastronomie- und Freizeitführer Schlemmerblock auf Basis von Kundenbewertungen ermittelt. Den insgesamt 133 Siegern deutschlandweit wird der Schlemmerblock-Award verliehen.“

Platz 1: