Aalen setzt Klima-Standards

Aalen

Zwei neue Wohnhäuser der VR-Bank Ostalb in Unterrombach wurden am Montag eröffnet. Sechs Mietparteien finden Platz in ihnen. Das Besondere daran? Beide Gebäude sind energieautark. Für Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) ist die Aktion ein Leuchtturmprojekt.

„Das Projekt hat sich die Kraft der Sonne zunutze gemacht“, freut sich Minister Untersteller. Denn sowohl für die Wärme, als auch für den Strom in den beiden Häusern ist die Sonne zuständig. „Beide Häuser haben einen zwölf Kubikmeter großen Wasserspeicher“, erklärt VR-Bank-Chef Kurt Abele. Durch den Wassertank können die