Streit um Masken in Schulen

Am ersten Schultag nach den Sommerferien ist in Baden-Württemberg ein Streit um das Ausmaß der Maskenpflicht in Schulen hochgekocht. Hintergrund ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung mehrerer baden-württembergischer Forscher, darunter Stefan Brockmann, Referatsleiter am Landesgesundheitsamt, und Martin Eichner, Epidemiologe an der Universität Tübingen. Beide zählen zum Kreis der wissenschaftlichen Berater von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), beide gelten als einflussreiche Ratgeber der Landesregierung in Fragen der Bewältigung der Corona-Pandemie.Das insgesamt zehnköpfige