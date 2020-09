Für einen Moment Corona vergessen

Aalen/Lauchheim

Hinweisschilder mit Hygienemaßnahmen, Desinfektionsmittel-Spender und Abstandhalter, damit nur zwei Personen im Publikum nebeneinandersitzen, erinnern beim Jubiläumskonzert der JPO in der Aalener Stadthalle an die außergewöhnliche Zeit. Nachdem das Frühjahrsprojekt der JPO wegen Corona abgesagt werden musste, spielt das Projektorchester an diesem Abend zum ersten Mal seit der Pandemie vor großem Publikum.

Auch der Blick auf die Bühne verrät, dass in diesem Jahr so einiges anders ist. Statt in voller Besetzung spielt das Symphonieorchester lediglich in Kammerorchesterbesetzung. Weniger Platz – bedingt durch den Abstand