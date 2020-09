Fußballer sind positiv getestet

Corona Vier Spieler beider Mannschaften der SGM Kirchheim/Trochtelfingen positiv getestet. 50 weitere Tests stehen an.

Die Fußballer der SGM Kirchheim/Trochtelfingen werden durch Corona ausgebremst. Mindestens vier der Spieler beider Mannschaften sind infiziert (Stand Dienstagnachmittag), alle wurden getestet, die Auswertung des Gesundheitsamts läuft aber noch.

Bereits am vergangenen Wochenende waren die Spieler beider Mannschaften in der Bezirksliga und der Kreisliga B4 abgesagt worden, weil bis dahin ein Spieler Symptome zeigte. „Ein Großteil unserer Spieler wurden nach dem ersten Fall getestet. Am Montag und Dienstagvormittag wurden dann noch drei weitere Fälle vom Gesundheitsamt bestätigt“, sagt Christopher Schindele, der zusammen mit Robin