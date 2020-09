Räte debattieren Bauplatzpreis

Infrastruktur Neben einem Ortstermin in der Rotenbacher Burgstraße diskutieren die Schrezheimer Ortschaftsräte den Quadratmeterpreis fürs Baugebiet Traubfeld.

Ellwangen-Schrezheim

Zum Auftakt der Ortschaftsratssitzung in Schrezheim unternahmen die Räte einen Vor-Ort-Termin in der Rotenbacher Burgstraße: Dort sollen die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts der Belagserneuerung noch in dieser Woche abgeschlossen werden, wie Ortsvorsteher Albert Schiele erläuterte. 990 Quadratmeter Belagfläche waren im ersten Abschnitt für 190 000 Euro erneuert worden, dazu nun weitere 900 im zweiten Abschnitt (200 000 Euro) sowie weitere 450 Quadratmeter im anschließenden Jägerweg (450 000 Euro).

Die nötigen Leerrohre für den Anschluss ans Glasfasernetz (Breitband) seien bereits teilweise bis in die Grundstücke