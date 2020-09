Die SFD wollen ihre weiße Weste behalten

Fußball, Oberliga Die TSG Backnang gastiert an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) in der Dorfmerkinger Röser-Arena.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen wollen ihre weiße Weste so lange als möglich behalten. Am diesen Mittwoch (17:30 Uhr) kommt es in der Röser-Arena zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenachten, Sportfreunden Dorfmerkingen und dem Zwölften, TSG Backnang.

Nach den bedingten Spielverlegungen durch die Corona- Pandemie bzw. DFB-Pokalteilnahmen ist die Tabelle derzeit total auseinandergerissen, da Mannschaften bereits fünf Spieltage absolviert haben und die Sportfreunde dagegen erst drei.

Die TSG Backnang hat den Oberligaabstieg vor zwei Jahren postwendend korrigiert und in der abgebrochenen Verbandsligasaison souverän den Wiederaufstieg erreicht.