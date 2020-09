Hartwig Vöhringer siegt in Zella-Mehlis

Hartwig Vöhringer, Peter Hübner und Andreas Deuschle vom LAC Essingen stellen sich erfolgreich der nationalen Werferkonkurrenz der Leichtathletiksenioren.

Viele Wurffünfkämpfer der deutschen Spitze folgten der Einladung aus Zella-Mehlis zu einem „Ersatzwettkampf“ für die vom DLV abgesetzten Deutschen Meisterschaften. So entwickelte sich die Veranstaltung im Thüringischen zu einer „indirekten“ Deutschen Meisterschaften. Vom LAC Essingen waren Peter Hübner und Hartwig Vöhringer in der Altersklasse M60 am Start.

Dauerrivale und Freund Rainer Horstmann, der deutsche Meister 2018, und Hartwig Vöhringer, sein Bezwinger