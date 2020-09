Weil die Liebe durch den Magen geht

Aalen City blüht (5) Im Genussgarten am Fuße der Aalener Stadtkirche fühlt man sich wie auf der Insel Mainau. „Verliebt in Aalen“, das Motto der Sommeraktion, erklärt sich hier von selbst.

Es ist eine perfekte Bühne für die mediterrane Blumenpracht: In diesem Sommer säumen viele, in prächtigen Rottönen leuchtende Blüten den Weg zum Portal der Aalener Stadtkirche. Das Motto der diesjährigen Sommeraktion „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ erklärt sich hier von selbst. Wer genau hinguckt, entdeckt insgesamt 17 Herzen.

So viele jedenfalls haben die Macherinnen dieses Platzes, Edith Gold und Ursula Klewenhagen von der Gärtnerei im Langen Teich Oberkochen, gezählt: Neben den Herzblättern am langen Holzstiel sind das zwei von Hand geflochtene Rebenherzen.