Ideen für Verkehr der Zukunft

Aalen

Wie kommen die Menschen auf der Ostalb in Zukunft am besten von A nach B? Dieser Frage sind Studierende der Hochschule Aalen nachgegangen und haben die Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Dabei kam heraus: Mehr E-Bike-Leihstationen und Carsharing-Angebote an Aalener Knotenpunkten, eine App, um die Nutzung des ÖPNV zu vereinfachen, und neue Park-and-Ride-Konzepte könnten den Verkehr künftig verbessern.

Analyse der Verkehrssituation

Im Rahmen der Lehrveranstaltungen zu Projektmanagement, Qualitätsmanagement und Nachhaltiger Entwicklung von Professor Dr. Ulrich Holzbaur haben Studierende