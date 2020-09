Kulturen wachsen zusammen

Freizeit Die interkulturelle Woche läuft bis 10. Oktober. 23. Veranstaltungen gibt’s dazu in Aalen. Ein Überblick.

Aalen

Bereits zum zehnten Mal findet vom 19. September bis zum 10. Oktober die interkulturelle Woche in Aalen statt. 18 Institutionen beteiligen sich mit 23 Veranstaltungen plus einigen Wiederholungsterminen an dem Projekt.

„Das Motto ‘Zusammen leben, zusammen wachsen’ passt in diesem Jahr besonders gut“, sagte Uta-Maria Steybe vom Amt für Chancengleichheit am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms im Rathaus. „Die Zahl der Veranstaltungen ist trotz Corona größer als im vergangenen Jahr“, freute sie sich. Zwar müsse man auf Drachenfest oder Rötenbergfest aufgrund der Beschränkungen verzichten, es