Region auf hybrider Expo

München

Am 14. und 15. Oktober 2020 findet in München der Expo Real Hybrid Summit 2020 statt. Die größte internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien, Projektentwicklungen und Investitionen wird aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr erstmals in abgeänderter Form als hybrides Event abgehalten.

Traditionell organisiert die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) auf dem Pavillon des Landes Baden-Württemberg einen Gemeinschaftsstand „Wirtschaftsregion Ostwürttemberg“, auf dem neben regionalen Partnerunternehmen auch die Großen Kreisstädte prominent vertreten sind. Gemeinsam präsentieren sie