Bei Grandys geht es um 2.30 Uhr los

Handwerk Wie Waltraud, Thomas und Christian Grandy in ihrer Handwerksbäckerei seit Jahrzehnten die Nahversorgung in Elchingen erfolgreich aufrechterhalten.

Neresheim-Elchingen

Wir stellen noch alle Backwaren selbst her. Bei uns kommen keine zugekauften Aufbackteiglinge in den Verkauf“, versichert der 60-jährige Thomas Grandy stolz und schiebt die nächsten Bleche in den Ofen. Die eigene Bäckerei ist das Herz. Das gediegene, ursprüngliche Handwerk so etwas wie die Seele des Geschäftes der Grandys.

1948 von Vater Hugo Grandy gegründet, waren nach seinem überraschenden Tod 1985 die Brüder Thomas und Christian in jungen Jahren gefordert. Thomas machte den Meister. Seine Frau Waltraud machte auch mit. „Die Familie und überragend gutes Personal, auf