„Blühendes Neresheim“ – verlängert

Neresheim. Das Gemeinschaftsprojekt „Blühendes Neresheim“ wird bis Sonntag, 4. Oktober, verlängert. Als Abschluss der Konzertveranstaltungen gastiert das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg mit einem Wandelkonzert am Samstag, 19. September, in Neresheim.

Mit dem großartigen Gemeinschaftsprojekt „Blühendes Neresheim“ hat die Stadt auf dem Härtsfeld in den vergangenen Wochen deutlich an Flair und Anziehungskraft gewonnen. Teile der Innenstadt sowie der gesamte Stadtgarten wurden neugestaltet und das Projekt war als „Kreisgartenschau“ in aller Munde. Aufgrund der großen Resonanz hat sich die Stadt