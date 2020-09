Tag der Regionen fällt aus

Freizeit Anstelle des Aktionstags startet ein Hitzkuchenverkauf am Biohof Lautenhof.

Aalen. Rund um die Aalener Löwenbräu und immer am 3. Oktober fand 14 Jahre hintereinander der Aalener Tag der Regionen statt. Es trafen sich dort regionale Landwirte, Handwerker, Vereine, Initiativen, Verbände, Betriebe aber auch regional engagierte Menschen, die die Möglichkeit nutzten, ihre Angebote der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nicht so in diesem Jahr. „Aufgrund der aktuellen Pandemie hat sich das Organisationsteam dazu entschlossen, den 15. Aalener Tag der Regionen auf 2021 zu verschieben. Alternativ wird eine Spendenaktion zugunsten der bäuerlichen Landwirtschaft durchgeführt“, teilt das Aktionsbündnis „Tag