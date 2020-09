Seniorenkreis feiert seinen 50. Geburtstag

Aalen. Mit einem Lied von Ilse Werner aus dem Jahre 1973 begann Pfarrer Bernhard Richter als Verantwortlicher für die Seniorenarbeit den Neustart für den evangelischen Seniorenkreis nach dem Lockdown. Zugleich feierten die Besucherinnen und Besucher den 50. Geburtstag des Kreises.

Seniorenkreis zieht mehrmals um

Er empfinde große Dankbarkeit, dass dieser Kreis auch noch ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung existiert – auch, wenn er vor einigen Jahren auswandern musste ins Haus Kastanie, bis das Gemeindehaus neu am alten Platz erstrahlte, so Richter. „Auch waren in der Markuskirche, in der Martinskirche und in der Triumphstadt