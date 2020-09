Nahversorgung und soziales Projekt

Schechingen

Zum 2. November übernimmt Hakan Verim die Geschäftsführung des Nah und gut Lebensmittelladens in Schechingen. Damit erfüllt sich der junge Mann keinesfalls einen Lebenstraum, vielmehr kam der Inhaber des Pflegedienstes „Helfende Hände“ am Stauferklinikum zu seinem zweiten Betrieb „wie die Jungfrau zum Kind“. Klar habe er in der Zeitung von der Schließung des Ladens gelesen, sagt Verim, er habe die Schließung registriert und geistig zur Seite gelegt.

Naturtalent an der Kasse

Etliche Schechinger Patienten hätten Verim in der Folgezeit angesprochen, ob er sich die Geschäftsführung des Nah und gut nicht