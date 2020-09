Vom Römerkastell und Jugendhütten

Ellwangen-Pfahlheim

In der Sitzungspause des Ortschaftsrates gab es in der Ortschaft mehrere Aktivitäten, bei der Stadtverwaltung wurden verschiedene Projekte weiter verfolgt. Darüber berichtete der Pfahlheimer Ortsvorsteher, Wolfgang Seckler, in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Zu Beginn zeigte der Ortsvorsteher den von Nico Baumann und Manuel Czapka gedrehten Kurzfilm über das Kastell Halheim. Der Film sei als Alternative für den aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Tag des offenen Denkmals gedreht und eben zum Denkmaltag veröffentlicht worden. Seckler lobte die Filmemacher dafür, dass der Film schnell zustande gekommen sei und