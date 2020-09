Sanierung wegen Wasserschäden

Bauausschuss Mehrere Klassenräume in der Mittelhofschule sind nach einem Wassereintritt derzeit nicht benutzbar.Nach der Ursache wird noch gesucht.r

Ellwangen

Ein großflächiger Wasserschaden an der Mittelhofschule war am Mittwochabend Thema in der Sitzung des Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehr. Eine unschöne Angelegenheit, wie Oberbürgermeister Michael Dambacher feststellte.

Anfang Juli kam es an mehreren Stellen in der obersten Geschoßdecke des Anbaus zu einem Wassereintritt. Sämtliche Räume im Obergeschoss von Gebäude 2 waren betroffen und mussten gesperrt werden. Am Tag darauf wurde das Flachdach untersucht und die Deckenkonstruktion, eine nach innen geneigte Schmetterlingsdecke, teilweise freigelegt. Die Überraschung war groß: nahezu die gesamte Decke und die Isolierung