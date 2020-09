Traumjob: Schornsteinfegerin

Berufsleben Alina Kranenberg ist ab sofort als Glücksbringerin unterwegs: Sie macht eine Ausbildung zur Schornsteinfegerin. So verläuft ihr erster Arbeitstag.

Aalen

Alina Kranenberg aus Dewangen atmet tief durch – sie ist eben auf einer Leiter zehn Meter in die Höhe geklettert und steht nun auf dem Dach eines Wohnhauses. „Da werde ich mich nie dran gewöhnen“, sagt die 16-Jährige und hält sich am Schornstein fest. „Das wird schon!“ – neben ihr stehen Schornsteinfegergesellin Conny Reisner und Schornsteinfegermeister Markus Schirle, heute in Kluft und mit Zylinder, den nur der Meister tragen darf. Alina hat ihren ersten Tag als Auszubildende beim Bezirksschornsteinfeger Schirle aus Bühlerzell.

Alina lässt den Besen Schlaufe für Schlaufe