Unbekannter stiehlt Bier aus Imbiss

Aalen. Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr an einem Imbissstand auf dem Bahnhofsvorplatz in Aalen den Verschlussrollladen so weit aufgedrückt, damit er ins Innere des Imbissstandes greifen konnte und zwei Flaschen Bier stehen konnte. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Schaden auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (07361) 524-0 entgegen.