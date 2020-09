Online in 3D zur Lehrstelle

Heidenheim

Ausbildungsmesse mal anders. Beim neuen Online-Angebot, das am 22. September startet, bewegen sich Besucher in einer virtuellen 3D-Messehalle. Sie betreten Stände, an denen Videos auf Bildschirmen laufen, informieren sich über Ausbildungsplätze und chatten mit ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber. Die virtuelle Berufsorientierungsschau, welche die IHK Ostwürttemberg mit technischer Unterstützung von Inneo Solutions realisiert, ähnelt in der Handhabung einem Videospiel.

„Die Generation, die wir ansprechen, ist ohnehin digitalaffin“, sagt Helmut Haas, Geschäftsführender Gesellschafter von Inneo Solutions in Ellwangen.