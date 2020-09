Ehrenamt sorgt für bunte Oasen

Gärten Botanische Kleinode mitten in Mögglingen werden von einem rund 20-köpfigen Team mit grünem Daumen betreut. Nachhaltigkeit ist dabei Trumpf.

Mögglingen

Die Sommerblüher verschwinden, die Herbstflora bekommt ihren Platz zugewiesen. Und so sind die unterschiedlichen Gärten in Mögglingen, die für die Remsgartenschau liebevoll und mit viel Weitblick angelegt wurden, auch jetzt echte Hingucker. Sie laden zum Verweilen ein. Alle Generationen profitieren von den grünen Oasen in der Remsgemeinde. Und man hat auch noch einiges vor.

Wer? Das große ehrenamtliche Team, das sich um die Botanik kümmert. Die einen sind bereits morgens um sechs Uhr auf den Beinen, um nach den Stauden neben dem Gasthaus Ritter zu sehen. Andere, schauen abends mit Häckchen und Schaufel vorbei, um dem Unkraut